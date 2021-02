Gaza får sine første 1000 vaccinedoser efter israelsk blokade

Israel har fuld fart på vaccinationerne, men billedet i palæstinensiske områder har været et helt andet.

De første doser af coronavacciner er onsdag på vej til Gaza, som er hovedbyen i det palæstinensiske område Gazastriben.

Det oplyser både israelske og palæstinensiske myndigheder onsdag. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP

1000 doser af den russiske coronavaccine Sputnik V har kurs mod Gaza, efter at Israel har sagt god for forsendelsen.

Tidligere på ugen havde Israels forsvarsministerium blokeret forsendelsen.

Men med godkendelsen kan de så småt også begynde at vaccinere mod coronavirus i det palæstinensiske område. Ifølge AFP skal vaccinedoserne efter planen gives til sundhedsansatte i Gaza.

Israel begyndte at vaccinere 19. december og har givet første vaccinestik til over 3,8 millioner af befolkningen på 9 millioner.

Ved Israels grænse, hvor Vestbredden og Gaza med omkring fem millioner palæstinensere ligger, har billedet imidlertid været et helt andet.

Det Palæstinensiske Selvstyre begyndte at vaccinere sundhedsansatte tidligere på måneden. Vaccinationsprogrammet er sat i gang med 10.000 doser af den russiske coronavaccine og et par tusinde doser af Modernas vaccine.

Forsendelse af de planlagte doser til Gaza blev mandag aften blokeret af Israel. Israelske kilder oplyste til AFP, at årsagen til blokaden var politiske overvejelser.

Gaza er styret af den islamistiske gruppe Hamas. Hamas og Israel har udkæmpet tre krige siden 2008 og er derfor ikke på god fod. Men onsdag har Israel godkendt forsendelsen af de 1000 vaccinedoser.

Israel er et af de lande i verden, som har mest fart på udrulningen af vacciner. Derfor har der internationalt været opfordringer til, at Israel bør dele vacciner med palæstinensere på Vestbredden og i Gaza.

Israel har tidligere afvist at have noget ansvar for at vaccinere indbyggerne i disse områder.

