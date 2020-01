Palæstinensere truer med at droppe Oslo-aftale

Trumps fredsplan for Mellemøsten vil gøre Israels besættelse permanent, mener palæstinensisk chefforhandler.

Ledende palæstinensere truer med at trække sig fra centrale dele af Oslo-aftalen i protest mod den fredsplan for Mellemøsten, som USA's præsident, Donald Trump, ventes at præsentere i den kommende uge.

Udspillet fra Trump vil gøre Israels "midlertidige besættelse til en permanent besættelse", siger den palæstinensiske chefforhandler, Saeb Erekat.

Anden del af Oslo-aftalen, der sætter rammerne for forholdet mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre, blev underskrevet i 1995. Det er en forlængelse af Oslo-aftalen, der blev indgået to år tidligere.

Aftalen definerer omfanget af palæstinensisk selvstyre på Vestbredden og i Gaza.

Oprindeligt skulle den have været i kraft i fem år, mens man arbejdede på en mere permanent aftale. Men den er blevet forlænget flere gange.

Advarslen fra palæstinenserne kommer samtidig med, at Israels politiske top er på vej til Washington for at drøfte Trumps fredsplan for Mellemøsten.

Mandag skal den amerikanske præsident efter planen mødes med både den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og dennes politiske rival, oppositionsleder Benny Gantz.

Netanyahu og Trump betegner begge fredsplanen som "århundredets plan". Den har været på vej siden 2017. Det er Trumps svigersøn Jared Kushner, der har haft ansvar for at udarbejde den.

Planen indeholder en økonomisk gulerod for palæstinenserne, idet den skitserer investeringer i de palæstinensiske områder og de arabiske nabolande for 50 milliarder dollar over de næste ti år.

Alligevel vækker det ikke begejstring i det palæstinensiske selvstyre. De anerkender ikke længere USA's rolle som mægler i den langvarige konflikt og siger, at de slet ikke er blevet hørt i processen.

Palæstinenserne peger desuden på, at Trump favoriserer Israel kraftigt.

- Den amerikanske regering vil ikke finde en eneste palæstinenser, der støtter dette projekt, lyder det søndag fra det palæstinensiske udenrigsministerium i Ramallah.

- Trumps plan er århundredets komplot om at likvidere den palæstinensiske sag, lyder det fra ministeriet.

Hamas-bevægelsen i Gaza siger i en udtalelse søndag aften, at Trumps plan "ikke kommer igennem".

