Palæstinenserne skal holde valg for første gang i 15 år

Abbas vil holde valg i alle palæstinensiske områder, også Østjerusalem. Hamas håber, at valg kan bygge bro.

For første gang i mere end 15 år skal palæstinenserne holde valg.

Det sker 22. maj, hvor der er parlamentsvalg, og 31. juli, hvor der skal vælges en ny præsident for det palæstinensiske selvstyre.

Det oplyser den nuværende mand på posten, Mahmoud Abbas, ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa.

Abbas blev valgt som afløser for den afdøde Yasser Arafat, da der senest var præsidentvalg i 2005. Arafat døde i 2004 på et hospital i Frankrig.

Sidste gang, palæstinenserne holdt et parlamentsvalg, var i januar 2006. Her fik den islamistiske Hamas-bevægelse et flertal af stemmerne.

Det førte til en dyb politisk splittelse, der endte med, at Hamas og den mere moderate Fatah-bevægelse, som Abbas tilhører, oprettede hver deres regering i henholdsvis Gazastriben og på Vestbredden.

Hamas byder fredag nyheden om et valg velkommen. Den udtrykker håb om, at et valg kan bygge bro over kløfterne.

- Vi har i de seneste måneder arbejdet på at fjerne alle forhindringer, så vi kan nå frem til denne dag, lyder det i en meddelelse fra Hamas.

En meningsmåling fra Palestinian Center for Policy and Research viste kort før nytår, at 43 procent af vælgerne foretrækker Abbas som præsident, mens 50 procent peger på Hamas-leder Ismail Haniyeh.

Aftalen om at holde fælles valg i de palæstinensiske områder blev indgået på et møde i Tyrkiet sidste år.

Mahmoud Abbas meddeler fredag, at han forventer, at der vil blive holdt valg "i alle områder af Palæstina, herunder Østjerusalem".

Østjerusalem blev annekteret af Israel under Seksdageskrigen i 1967, men det betragtes af blandt andet FN som besat område.

Israel har forbudt alle former for aktiviteter fra det palæstinensiske selvstyre i Østjerusalem.

Og der er ikke umiddelbart noget tegn på, at israelerne vil tillade et palæstinensisk valg at finde sted i Østjerusalem.

Israel betragter Jerusalem som sin "udelelige hovedstad".

