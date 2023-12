Palæstinensisk gruppe: Israelsk soldat dræbt i luftangreb i Gaza

En israelsk soldat, der blev holdt som gidsel i Gazastriben, er blevet dræbt i et israelsk luftangreb. Det meddeler den militante palæstinensiske gruppe, der holdt ham fanget.

Ifølge gruppen, Abu Ali Mustafa Brigaderne, fandt luftangrebet sted, efter at en israelsk kommandostyrke havde gjort et fejlslagent forsøg på at befri soldaten.

Det siger en talsmand for gruppen lørdag.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvornår soldaten blev dræbt, eller hvor det israelske luftangreb fandt sted.

Det er heller ikke klart, om han var et af de omkring 240 gidsler, som blev tvunget med til Gazastriben i forbindelse med Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Talsmanden for Abu Ali Mustafa Brigaderne tilføjer, at gruppen stadig har liget af soldaten.

Det luftangreb, der angiveligt dræbte den israelske soldat, sårede også nogle af hans gidseltagere, siger talsmanden.

Det israelske militær afviser over for Reuters at kommentere oplysningen.

/ritzau/Reuters