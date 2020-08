Palæstinensisk leder afviser Israels aftale med Emiraterne

Ny aftale mellem Israel og Emiraterne er forræderi mod den palæstinensiske sag, lyder det fra Mahmoud Abbas.

Palæstinensernes leder, Mahmoud Abbas, afviser den aftale, Israel har indgået med De Forenede Arabiske Emirater om at normalisere forholdene.

Aftalen er "forræderi mod Jerusalem, al-Aqsa og den palæstinensiske sag". Det siger Abbas i en udtalelse torsdag aften.

- Den palæstinensiske ledelse undsiger og afviser den emiratiske, israelske og amerikanske trilaterale og overraskende meddelelse, siger Abbas ifølge en talsmand.

Palæstinenserne håber at få Østjerusalem som hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Ifølge aftalen er Israel gået med til at lægge planerne om at annektere dele af Vestbredden på hylden.

I de kommende uger mødes repræsentanter for Israel og Emiraterne for at underskrive aftaler om sikkerhed, investeringer, turisme og meget andet.

Ledere fra alle tre lande betegner aftalen som "historisk" og ser den som et gennembrud på vejen mod fred.

Men Hanan Ashrawi, der er talskvinde for den palæstinensiske paraplyorganisation PLO, betegner - som Abbas - aftalen som "forræderi" af palæstinenserne.

Hun siger, at hverken PLO eller det palæstinensiske selvstyre vidste noget om aftalen.

- Vi blev faldet i ryggen. Deres hemmelige handler er nu ude i lyset. Det er totalt forræderi, siger Ashrawi.

Også Hamas, der kontrollerer den palæstinensiske Gazastribe, har kun kras kritik af aftalen.

- Det opmuntrer besættelsesmagten til at fortsætte med at nægte det palæstinensiske folk sine rettigheder og øge sin aggression, siger en talsmand for Hamas ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/Reuters