Palæstinensisk leder giver jøder skyld for Holocaust

Præsident Abbas: Fjendskab mod jøder var ikke på grund af deres religion, men deres sociale funktion.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, blev onsdag udsat for voldsom kritik for en udtalelse om, at nazisternes folkedrab på jøderne i Europa ikke var på grund af jødernes religion, men på grund af jødernes rolle som udlånere i bankverdenen.

- Abbas er fuldstændigt gennemsyret af antisemitisme - fra top til tå, siger Israels uddannelsesminister, Naftali Bennett, i en erklæring.

- Abbas fylder den næste generation op med antisemitismens gift, tilføjer ministeren.

Det var en i springende og usammenhængende tale mandag, at Abbas sagde, at "fjendskab mod jøder er ikke på grund af deres religion, men snarere på grund af deres sociale funktion".

- Jøder blev udslettet ved massakrer i Europa snarere på grund af deres sociale funktion i forbindelse med renter og banker, lyder en af de mest omstridte udtalelser fra den 83-årige Abbas.

Den palæstinensiske præsident, som længe blevet beskyldt for at være en holocaustfornægter, har ifølge den amerikanske ambassadør i Israel nået "et nyt lavpunkt".

Abbas er igen og igen blevet kritiseret for en doktorafhandling, hvor han for år tilbage beskyldte den zionistiske bevægelse for at samarbejde med nazisterne. Han bestrider også, at der blev dræbt seks millioner jøder under Holocaust. Han hævder, at antallet er stærkt overdrevet.

I 2014 kaldte Abbas Holocaust for "den mest afskyelige forbrydelse i den moderne historie".

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, opfordrer "det internationale samfund til at fordømme Abu Mazen (Abbas') grove antisemitisme, som for længst burde være forsvundet fra denne verden".

/ritzau/Reuters