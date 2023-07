Palæstinensisk leder sætter samarbejde med Israel på pause

Lederen af Det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas, har suspenderet kontakt og sikkerhedssamarbejde med Israel.

Det meddeler hans kontor mandag.

Han opfordrer samtidig til "international beskyttelse af vores folk".

Det sker, mens israelske soldater er i gang med en større militæroperation i byen Jenin på Vestbredden.

Mindst otte palæstinensere er dræbt og 50 såret, heraf ti alvorligt. Det meddelte det palæstinensiske sundhedsministerium tidligere mandag.

Israels militær er mandag aften stadig i gang med indsatsen ved Jenin, der også omfatter droneangreb.

Fra morgenstunden kunne flere droner ses i luften over Jenins flygtningelejr, hvor der bor 14.000 mennesker på omkring en halv kvadratkilometer.

Militæret har ikke villet oplyse, hvor længe det ventes at vare. Det har blot meddelt, at det godt kan tage over en dag, og at soldaterne bliver i Jenin-området, så længe det er nødvendigt.

Men en kilde med kendskab til planlægningen sagde mandag eftermiddag til Reuters, at militæret ventes at have brug for mindst 24 timer mere.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, glæder sig over indsatsen, der ifølge ham "sætter en stopper for" terrorisme.

Han siger ifølge avisen Jerusalem Post, at de israelske styrker "eliminerer terrorister, anholder efterlyste personer, ødelægger kommandocentre og beslaglægger en betydelig mængde våben".

- De gør også noget andet. De ødelægger laboratorier i et næsten industrielt omfang. Laboratorier, hvorfra der fremstilles sprængstoffer, der skal bruges til at slagte og dræbe civile israelere, siger Netanyahu.

Vestbredden har været besat af Israel siden Seksdageskrigen i 1967.

Området huser også omkring en halv million jøder, der bor i bosættelser, som det internationale samfund betragter som ulovlige.

Jordan har mandag protesteret mod Israels igangværende militæraktion.

Det er "et klart brud på den humanitære folkeret og på Israels forpligtelser som besættelsesmagt".

Vestbredden har i månedsvis været præget af spændinger mellem palæstinensere og israelsk militær.

I slutningen af juni blev tre palæstinensere dræbt i et sjældent droneangreb udført af det israelske militær. Forud for angrebet havde de tre angiveligt åbnet ild i den nordlige del af Vestbredden.

Få dage forinden blev syv palæstinensere dræbt i en militæroperation i Jenin, skriver Times of Israel.

Det fik to palæstinensere med tilknytning til den islamistiske Hamas-bevægelse til at åbne ild mod en gruppe israelere tæt ved bosættelsen Eli. Fire blev dræbt og fire såret.

Samtidig blev otte israelske soldater såret af en vejsidebombe og i sammenstød med bevæbnede palæstinensere.

Det er langt fra første gang, at Abbas indstiller sikkerhedssamarbejdet med Israel. Det er sket under flere tidligere israelske militæraktioner.

/ritzau/