Palæstinensisk leder siger nej til Trumps fredsplan

Abbas frygter, at USA's plan vil indebære en ministat i Gazastriben og kun et vist selvstyre til Vestbredden.

Den palæstinensiske selvstyreformand, Mahmoud Abbas, vil modsætte sig ethvert fredsforslag, der måtte komme fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det slår Abbas fast på et møde søndag i Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) i Ramallah.

Han mener, at palæstinenserne befinder sig i den måske "farligste fase" i historien, og opremser Trumps kontroversielle tiltag - herunder at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem.

Siden Trump i december besluttede at flytte ambassaden og dermed forærede israelerne en stor sejr, har Abbas boykottet Trump-regeringen.

Siden da har USA skåret flere hundrede millioner dollar væk i udviklingsbistand til de palæstinensiske områder.

Den amerikanske præsidents kontor forventer stadig at fremlægge en fredsplan for Mellemøsten i de kommende måneder.

Abbas frygter, at USA vil fremlægge et forslag, der vil give palæstinenserne en form for stat i Gazastriben, der kontrolleres af Hamas, og en vis grad af selvstyre til Vestbredden.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det palæstinensiske selvstyre kræver fuld uafhængighed i begge områder.

- Denne aftale kommer ikke igennem, siger Abbas.

Han sammenligner den plan, Trump-regeringen forventes at fremlægge, med Balfour-erklæringen fra 1917.

I den erklærede den daværende britiske regering sig forpligtet til at arbejde for oprettelsen af en jødisk stat i Palæstina.

Trump har opfordret Abbas til at komme til forhandlingsbordet og tale om den kommende fredsplan.

Men den palæstinensiske ledelse mener, at den presses til at acceptere Trumps vilkår, som den ser som stærkt proisraelsk.

Det er Trumps svigersøn Jared Kushner, der står i spidsen for arbejdet med en fredsplan.

