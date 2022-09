Grænsen for at få et parti ind i Riksdagen er fire procent, og Stram Kurs ser ikke ud til at blive valgt ind.

Paludans forsøg på at nå Riksdagen ser ud til at mislykkes

Rasmus Paludans forsøg på at få sit indvandrerkritiske parti Stram Kurs Sverige ind i Riksdagen, ser ud til at være mislykket.

Ifølge valgstedsmålinger er der kun otte partier, der har fået nok stemmer til at komme i Riksdagen - og Paludans parti er ikke blandt dem.

Der er 349 pladser i Riksdagen, og et parti skal i Sverige have mindst fire procent af stemmerne for at blive valgt ind.

I Danmark er spærregrænsen ved to procent. Da Rasmus Paludan i 2019 stillede op til det danske folketingsvalg med Stram Kurs fik han 1,8 procent af stemmerne og kom dermed ikke ind

Paludan sagde dog ikke farvel til politik.

I oktober 2020 fik han svensk statsborgerskab, da hans far er svensker, og med sit dobbelte statsborgerskab har han mulighed for at stille op til valg i både Danmark og Sverige.

Hen over påsken 2022 vakte Rasmus Paludan og Stram Kurs opsigt i Sverige, da Paludan begyndte det, han selv har omtalt som en "valgturné".

Det betød en række begivenheder, hvor han - på samme vis som det tidligere er set i Danmark - stillede sig op et offentligt sted i forskellige byer, afholdt taler og afbrændte koranen. Det skabte optøjer ved flere lejligheder.

Der er søndag også valg til kommuner og regioner i Sverige.

