Pandemien dominerede nytårstaler fra EU-ledere

Præsident Emmanuel Macron balancerede mellem bekymring og optimisme i sin nytårstale til franskmændene nytårsaften. Han forudser yderligere problemer med pandemien, men ser lyst på fremtiden.

- De kommende uger bliver vanskelige. Det ved vi alt om, sagde den franske præsident og gjorde det klart, at mange aktiviteter i dagliglivet vil blive lukket ned igen på grund af omikron-varianten.

- Men i modsætning til sidste år på dette tidspunkt, hvor restriktionerne var langt mere omfattende, så har vi nu vaccination som et våben.

Det sagde Macron, der endnu engang appellerede til ikke-vaccinerede om at stille sig op i vaccinekøerne.

Frankrigs politiske landskab kan blive stærkt ændret i april i det nye år. Macron benyttede ikke nytårstalen til at meddele, at han vil genopstille ved valget om knap fire måneder, men det forventes, at han snart vil komme med den udmelding.

Det konservative Republikanske Parti i Frankrig har valgt regionsrådsformand i Paris og tidligere minister Valerie Pecresse som partiets præsidentkandidat. Hun er den første kvindelige republikanske præsidentkandidat i Frankrig nogensinde.

Ifølge Reuters har meningsmålingerne indtil videre vist, at Pecresse kan se frem til 11 procent af stemmerne ved valget i april næste år.

I midten af oktober blev Paris' borgmester, Anne Hidalgo, nomineret som præsidentkandidat for det franske socialistparti.

Meningsmålinger har hidtil tydet på, at centrumpolitikeren Macron bedst vil kunne vinde valget med Pecresse og højrefløjspolitikeren Marine Le Pen som de største rivaler.

I Berlin sagde forbundskansler Olaf Scholz i sin første nytårstale som regeringsleder, at landet må stå sammen for at klare sig gennem pandemien.

Scholz, som efterfulgte Angela Merkel som forbundskansler i begyndelsen af december, appellerede også til befolkningen om at blive vaccineret på et tidspunkt, hvor forbundsrepublikken kæmper mod en femte smittebølge.

- Det, som er vigtigt nu, er hurtighed. Vi skal være hurtigere end virusset. Lad os gøre alting sammen - og jeg mener virkelig alting - så vi kan nedkæmpe virusset i det nye år.

I London sagde den britiske premierminister, Boris Johnson, at han vil "maksimere de gode ting ved brexit i 2022", mens forbrugerne blev advaret om nye forstyrrelser i udbuddet af almindelige varer og produkter som følge af nye regler og nye love.

/ritzau/AFP