Pandemien giver et lille ekstra åndehul for kloden

Lørdag, tre uger senere end sidste år, har jordens befolkning brugt alle de ressourcer, kloden laver på et år.

Verdens befolkning har lørdag opbrugt alle de ressourcer, som vores planet kan nå at genskabe på et år.

Derfor er der resten af året overtræk på klodens ressourcer.

Det viser en rapport fra tænketanken Global Footprint Network.

Dagen kaldes "Earth Overshoot Day" og falder i år tre uger senere end sidste år. Det er første gang siden 2006, at det globale forbrug er så lavt.

Og det er positivt, selv om det i høj grad skyldes coronanedlukninger over hele verden, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

- På grund af coronapandemien har forbruget været mindre. Så det her viser, at en nedsættelse af forbruget er godt for verdens natur og vores planet.

- Men vi har også lært, at det her med bare at lukke ned, så folk eksempelvis bliver arbejdsløse, ikke er løsningen. Vi skal i stedet se nærmere på, hvordan vi genanvender og behandler naturen bedre, siger han.

Ifølge Bo Øksnebjerg er det især mindre transport og mindre produktion af træ, som får Jordens ressourcer til at række lidt længere i år.

Rapporten er lavet på baggrund af flere hundredtusinder målepunkter verden over.

Den viser, at Danmark ligger nummer 12 på listen over nationer, der forbruger allermest per indbygger.

Hvis hele verden havde et forbrug svarende til det danske, ville "Earth Overshoot Day" være faldet 28. marts.

Derfor har Danmark også et ansvar for at omlægge vaner, mener Bo Øksnebjerg

- Lige præcis Danmark har en særlig rolle at spille, fordi vi har et så højt forbrug. Vi slider på vores egen jord, men sætter også et stort aftryk i verden ved blandt andet at importere en masse soja, siger han.

I Danmark har byggeindustrien ikke været lukket ned på samme måde som i andre lande. Det afspejler sig i det danske forbrug i 2020 sammenlignet med andre lande, siger Øksnebjerg.

I 2021 forventer Bo Øksnebjerg, at verdens forbrug vil komme tilbage til samme niveau som tidligere år.

Løsningen er ifølge Øksnebjerg, at man forbruger smartere og mindre. Flere ting skal også genanvendes.

/ritzau/