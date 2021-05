Pandemien har ført til sult for mange af Indiens fattige

90 procent af arbejdsstyrken i Indien har ingen sociale sikkerhedsnet, og mange er nu truet af sult.

Pandemien har kastet 230 millioner indere ud i fattigdom, viser en undersøgelse fra Azim Premji-universitetet i Bangalore.

I et land, hvor 90 procent af arbejdsstyrken henter indtægter i de uformelle sektorer uden sociale sikkerhedsnet, er mange af de fattigste nu truet af sult.

- Indiens fattige står nu over for en dobbelt krise. Der er en sundhedskrise, men der er også en økonomisk krise, hvor folk mister deres indtægter, siger Anjali Bhardwaj fra kampagnen Rght to Food Campaign.

– Mange bruger nu deres opsparinger for at skaffe medicin til deres familie, siger hun.

Det indebærer, at de har under 375 rupi om dagen, omkring 31,60 kroner, til at brødføde deres familie.

- Vi må klare os med det, som min mand tjener nu, siger Rasheeda Jaleel, som frygter, at hun aldrig vil blive i stand til at mætte sine syv børn igen. Familien må nu klare sig med et måltid om dagen, og fremtidsudsigterne er ikke lyse.

Hendes mand, Abdul Jaleel, tjente tidligere 58 kroner dagen som bygningsarbejder, men det stoppede, da New Delhi blev lukket ned.

Nu forsøger den 65-årige at brødføde familien med en cykel-rickshaw. Men med den tjener han kun han kun 8,75 kroner om dagen.

- Og nogle dage har jeg ingenting, siger han og fastslår fortvivlet, at "vi må enten tigge, låne eller stjæle".

- Mange blev fattige i fjor, de måtte låne penge og skære ned på madforbruget. Den anden smittebølge kom derfor på toppen af en meget vanskelig situation, siger professor Amit Basole.

Indien har registreret 160.000 coronarelaterede dødsfald i løbet af de seneste otte uger. Men mørketallene er store, og de reelle dødstal antages at være langt højere.

De indiske hospitaler er overfyldte, og pandemien har medført nedlukning og økonomisk krise.

/ritzau/AFP