Den globale coronakrise er beviset på, at vi har drevet rovdrift på den natur, der er betingelsen for vores overlevelse, mener Inger Andersen, direktør for FN’s miljøagentur, Unep. Pandemien er sidste udkald til et sporskifte, men viser også, hvor store ændringer vi kan acceptere for at over-leve, siger danskeren