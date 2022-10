Panikslagne russere kæmper for at undgå krig i Ukraine

Russiske advokater siger, at de er overvældet af antallet af sager og henvendelser, hvor panikslagne mænd kæmper for at undgå at blive sendt i krig i Ukraine.

Hundredtusinder er flygtet til andre lande, efter at præsident Vladimir Putin gav ordre til en mobilisering af 300.000 soldater fra reserven. Flugten sker til lande som Kasakhstan, Georgien og Finland.

Mange flere er stadig i Rusland, hvor de gemmer sig for militæret eller håber at blive fritaget for at blive indkaldt.

- Vi arbejder døgnet rundt, siger Sergej Krivenko, som leder en advokatgruppe med en halv snes advokater, som kalder sig "Borger. Hær. Lov".

- De, der kommer til os, er i panik og forstår ikke, hvad der sker, siger Krivenko.

Historier om, hvordan man kan undgå at blive indkaldt, bliver spredt med lynets hast på sociale medier.

- Folk er blevet revet ud af deres normale tilværelse. Der er tale om en mobilisering uden tidsbegrænsning under en krig. Det kan vare måneder eller år.

- Folk kommer måske ikke hjem igen. Det er praktisk talt umuligt at komme ud af hæren igen. Den eneste måde er ved at blive dræbt eller såret. Eller ved at desertere og blive fængslet, siger han.

Mobiliseringen gennemføres på en kaotisk måde. Til trods for, at det officielt hedder sig, at kun mænd med militær kamperfaring og særlig træning sendes af sted, så har der i praksis været mange eksempler på det modsatte.

Folk er blevet mobiliseret, uden der er taget hensyn til erfaring, deres helbred, deres status som studerende - og end ikke deres alder.

Guvernøren i den fjernøstlige region Khabarovsk sagde mandag, at den militære kommissær i området var blevet fyret, efter at halvdelen af de nyligt mobiliserede soldater var blevet sendt hjem igen, fordi de ikke levede op til de gældende kriterier.

Menneskeretsadvokaten Pavel Tsjikov siger, at han og hans team mandag rådgav 10.000 til, hvordan man kan undgå at blive indkaldt. Det skete ved webinarer. På to uger har de fået tredoblet antallet af følgere på det sociale medie Telegram til over 466.000.

Dmitrij Lutsenko, som er med i en rådgivningsgruppe for unge, siger, at man kan undgå at blive indkaldt ved at gemme sig og lade være med skrive under på en indkaldelsesordre.

- Straffen for ikke at tage af sted er kun en lille bøde, siger han.

Advokaten Alexei Tabalov siger på Facebook, at unge og kvinder beder om hjælp langt hyppigere end ældre mænd, som i højere grad er fatalistiske og lydige i forhold til myndighederne.

Han siger, at han får lyst til at skrige, når han ser mænd stille sig tålmodigt op i køer og vente på at blive sendt afsted.

- De venter og venter. Hvad venter de på?

/ritzau/Reuters