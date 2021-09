Panjshirs skæbne hænger i en tynd tråd

Kampene rasede lørdag fortsat i Panjshir-dalen – den sidste afghanske provins, der åbent går imod Talibans magtovertagelse i landet.

Både militært og i medierne tog konflikten mellem modstandsbevægelsen og Taliban til, og begge parter hævdede at have kontrol over det strategisk og symbolsk vigtige område.

- Ved den almægtige Allahs nåde har vi nu kontrol over hele Afghanistan, påstod en anonym hærfører fra Taliban ifølge Reuters fredag aften.

Det fik Taliban-krigere i flere dele af landet til at skyde op i himlen i begejstring. Flere mennesker døde i kugleregnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Men fejringen stemte tilsyneladende ikke overens med forholdene i dalen.

Kort efter afviste højtstående medlemmer af Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM), at Taliban havde vundet.

Flere medier, blandt andet Reuters og BBC, bekræftede herefter, at der stadig var kampe.

- Vi kommer aldrig til at opgive kampen for Gud, frihed og retfærdighed, skrev ANM-leder Ahmad Massoud lørdag på sin Facebook-side.

Herefter fulgte flere meldinger om mindre sejre til modstandsbevægelsen - blandt andet ved Darband-højderne på grænsen til provinsen Kapisa.

- Forsvaret i Afghanistans højborg kan ikke nedbrydes, skrev modstandstalsmand Fahim Dashty på Twitter.

Over den seneste tid har verdens opmærksomhed i stigende grad rettet sig mod provinsen.

Uafhængige meldinger om situationen i dalen er dog få.

Taliban har blandt andet lukket for telefoner, internet og strømkabler til Panjshir, og den delvise isolation er med til at mudre billedet.

Tusindvis af bevæbnede folk fra regionale militser og dele af de tidligere afghanske regeringsstyrke er hastet til provinsen for at stå imod Taliban.

Styrkerne ledes af 32-årige Ahmad Massoud, som er søn af den i modstandsbevægelsen legendariske militærleder Ahmad Shah Massoud.

Den kendte leder kæmpede mod Sovjetunionen i 1980'erne og senere mod Taliban.

Han var leder af den Taliban-fjendtlige gruppe, der blev kaldt Nordalliancen, da Taliban var ved magten i slutningen af 1990'erne.

Både under Taliban og Sovjetunionen stod Panjshir-dalen imod.

Dalen ses derfor i dag på flere måder som afgørende for, om kampen mod Taliban kan leve videre i landet. Det vurderer BBC-journalist Yalda Hakim.

- Taliban-ledelsen ønsker at knuse Saleh (en af modstandslederne, red.) og hans gruppe, inden en ny regering offentliggøres, skriver hun i en analyse for det britiske medie.

- Hvis ikke det lykkes inden sent i oktober, kan de hårde vintermåneder sandsynligvis forhindre en større offensiv.

Holder dalen stand, kan det ifølge journalisten give modstandsbevægelsen mulighed for at mobilisere flere ressourcer. Samtidig kan hjælp fra fremmede magter muligvis nå frem.

Imens venter verden fortsat på, at Taliban officielt præsenterer en ny regering.

Fredag kom det frem, at det formentlig bliver Mullah Abdul Ghani Baradar, som skal lede bevægelsen. Han er chef for Talibans politiske kontor og blandt de øverste ledere.

En officiel præsentation ventes dog ifølge en kilde i bevægelsen dog først næste uge.

/ritzau/Reuters