Papua Ny Guinea evakuerer landsbyer i frygt for nyt jordskred

Papua Ny Guinea vil evakuere landsbyer med i alt 7900 indbyggere på grund af en risiko for jordskred.

Det oplyser en højtstående embedsmand i landets provins Enga, skriver nyhedsbureauet AFP.

Enga-provinsen ligger omkring 600 kilometer nord for hovedstaden, Port Moresby.

- Vi prøver at evakuere, siger Sandis Tsaka fra Engas lokale styre.

Det sker for at sikre, at jordskred ikke koster "flere liv, end dem, vi allerede har mistet".

- Hver time kan man høre sten, der knuser mod jorden. Det er som en bombe eller et pistolskud, og stenene bliver ved med at falde ned, forklarer han.

Udmeldingen om evakueringer kommer, efter at landet Papua Ny Guinea tidligt fredag lokal tid blev ramt af et omfattende jordskred.

Det skete også i Enga-provinsen, hvor det ramte flere landsbyer.

Mandag meddelte landets nationale katastrofecenter, at mere end 2000 personer var blevet begravet under jordmasserne.

Det lød samtidig, at situationen var "ustabil, da jordskreddet bliver ved med at langsomt at rykke sig, hvilket udgør en vedvarende fare for både redningsholdene og de overlevende".

Tsaka uddyber, at Enga er fuldstændig ødelagt, og at lokalsamfundet er traumatiseret.

- Hele familier blev begravet. Alle i Enga-provinsen har en ven eller et familiemedlem, som blev dræbt, er meldt savnet eller på en anden måde er påvirket af denne tragedie, siger han.

- Folk graver med deres hænder og fingre.

Enga havde før jordskreddet mange huse, forretninger, kirker og skoler.

- Det er blevet udslettet. Det ligner månens overflade - der er bare sten, siger han.

Tirsdag talte embedsmanden på et onlinemøde med regeringer fra andre lande, hvor han bad om hjælp til håndteringen af risikoen for nye jordskred og til leveringen af hjælp.

- Jeg er ikke rustet til at håndtere denne tragedie, forklarer han.

Nødhjælpsindsatsen er i forvejen blevet forsinket på grund af Engas afsides beliggenhed i Papua Ny Guineas højland, hvor blandt andet veje er blevet ødelagt.

