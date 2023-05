Paraguayansk præsidentkandidat anholdt efter demonstrationer

Paraguayo Cubas, der kom på tredjepladsen ved sidste uges præsidentvalg i Paraguay, er blevet anholdt.

Det skriver landets politi på Twitter fredag.

Cubas har ført an i demonstrationer, der bestrider valgresultatet, selv om internationale organisationer har sagt, at der ikke er grund til at tvivle på det.

Anholdelsen kommer efter en arrestordre fra den paraguayanske anklager, oplyser politiet.

Præsidentkandidaten er sigtet for at "forstyrre freden" og andre lovovertrædelser, fremgår det af arrestordren.

Anholdelsen er sket på sidste del af en planlagt tur rundt i landet, hvor han demonstrerer.

- Som I kan se, bliver jeg anholdt, siger Cubas i en video på sociale medier.

- Alle de kriminelle i dette land burde blive lagt i håndjern ligesom Paraguayo Cubas, siger han, mens han sætter sig ind i en politibil.

Ved præsidentvalget i landet i sidste uge bevarede det konservative parti, Colorado, magten, og Santiago Peña blev valgt som landets nye præsident.

Peñas nærmeste udfordrer var Efrain Alegre, der er fra en koalition bestående af centrumvenstrepartier.

Peña fik omkring 43 procent af stemmerne, Alegre fik omkring 27 procent, mens højreorienterede Cubas overraskede mange ved at få næsten 23 procent af stemmerne.

I et opslag på det sociale medie Instagram argumenterede Cubas tidligere denne uge for, at der skulle være en omtælling, mens han opfordrede sine tilhængere til at demonstrere.

- Vi er ikke tilfredse. Valget blev stjålet fra os. Så simpelt er det, sagde Cubas' hustru, Yolanda Paredes, tirsdag til journalister.

Paredes blev desuden valgt som senator ved valget.

Nogle af Cubas støtter havde mandag sammenstød med politiet udenfor valgdomstolen.

Politiet havde sat afspærring op ved domstolens hovedkvarter og affyrede gummikugler mod de unge demonstranter, der ifølge myndighederne kastede med sten.

Andre steder blokerede demonstranter veje med brændende dæk og ødelagde reklametavler med Santiago Peñas ansigt på.

/ritzau/Reuters