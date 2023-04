Paraguays konservative bevarer magten trods korruptionsanklager

Santiago Peña vinder præsidentvalget i Paraguay, og det konservative parti, Colorado, bevarer magten.

Det oplyser valgmyndighederne i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Peña har fået 42,87 procent af stemmerne, mens hans udfordrer, Efrain Alegre, har fået 27,53 procent, da 96 procent af stemmerne er talt op, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Peña er en 44-årig økonom og tidligere finansminister i landet.

Hans parti har med få afbrydelser haft magten i landet siden 1947.

For nylig har partiet dog været svækket af anklager om korruption. Det har dog tilsyneladende ikke afholdt størstedelen fra at stemme på partiet.

Peñas politiske mentor, tidligere præsident og leder af Colorado Horacio Cartes, er for nylig blevet sanktioneret af USA på grund af svindel ifølge AFP.

Hans udfordrer og valgets taber, Efrain Alegre, er 60 år og fra en koalition bestående af centrumvenstrepartier.

Koalitionen havde inden valget et lille forspring i meningsmålingerne.

Alegre erkender ifølge Reuters nederlaget og siger, at koalitionen gjorde en god indsats, men at det ikke var nok.

Omkring 4,8 millioner af Paraguays i alt 7,5 millioner indbyggere havde stemmeret ved valget. Det er obligatorisk at stemme i landet.

Ved valget skulle der findes en efterfølger for Mario Abdo Benitez fra partiet Colorado, der har siddet i en enkelt periode. Der skulle også vælges nye lovgivere søndag.

De vigtigste emner op til søndagens valg har ifølge Reuters været økonomien, anklager om korruption og kandidaternes syn på Taiwan.

Paraguay er et af blot 13 lande, der har formelle diplomatiske relationer til den selvstyrende ø, som Kina ser som en del af dets territorium.

Peña står nu foran at skulle gasse op for Paraguays landbrugsdrevne økonomi, forsøge at skrumpe et stort underskud og navigere under et stigende pres fra soja- og oksekødsproducenter, der vil have, at Paraguay dropper relationen til Taiwan til fordel for Kina og det store marked, der findes der.

