Paris aflyser nytårsfyrværkeriet på grund af coronasituation

Planerne om bulder og brag over Champs-Élysées nytårsaften er aflyst.

Det oplyser Paris' borgmesterkontor lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Fyrværkeriet kommer ikke til at finde sted, og der kommer heller ikke til at være nogen dj-optrædener, lyder det i en meddelelse fra kontoret.

Et videnskabeligt udvalg har rådgivet den franske regering til "markante restriktioner" nytårsaften.

I den franske hovedstad har man "med beklagelse" nu aflyst alle nytårsbegivenheder på den verdensberømte boulevard.

Ligesom i Danmark er der i Frankrig bekymring i forhold til omikronvarianten.

Fredag sagde landets premierminister, Jean Castex, at man ville forbyde store offentlige fester nytårsaften. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derudover sagde han også, at fyrværkeri ville blive forbudt, hvorfor Paris' meddelelse lørdag var ventet.

Castex mener, at denne covid-bølge - som er den femte og er drevet af deltavarianten - er tæt på sin top.

Men han peger samtidig på, at landet allerede har registreret flere hundrede omikrontilfælde, og at varianten ventes at blive dominerende næste måned.

I Danmark blev en række nye restriktioner meddelt fredag, og flere andre steder i Europa gør man sig også klar til jul og nytår i coronaens tegn.

Senest har Holland lørdag aften annonceret en nedlukning julen over og frem til mindst midten af januar.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har advaret om, at omikronvarianten vil være dominerende i Europa i midten af januar.

/ritzau/