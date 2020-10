* Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på et topmøde i Paris. Siden da har USA trukket sig fra aftalen.

* Målet er at holde den globale temperaturstigning under to grader og helst 1,5.

* Landene skal desuden rapportere til FN, hvordan det går med at nå klimamålene. Det skal de gøre hvert andet år.

* Menneskeskabt CO2-udslip har allerede gjort Jorden én grad varmere.

* Allerede nu ses konsekvenserne af forandringerne: Tørke, hedebølger, naturbrande, oversvømmelser og storme forekommer hyppigere og er kraftigere.

Kilder: Paris-aftalen, Ritzau.

/ritzau/