Paris klar til opgør efter blodbad i 2015

- Jeg vil helt sikkert være der. Jeg vil med sikkerhed lide. Men det er et skridt fremad.

Sådan siger Christina Carrido. Hun er en spansk kvinde på 60, og i de næste ni måneder skal hun overvære en historisk retssag.

Om aftenen den 13. november 2015 begyndte hendes lidelser og store sorg.

Da var hendes søn Juan Alberto til koncert på spillestedet Bataclan i Paris. Det amerikanske band Eagles of Death Metal stod på scenen.

Pludselig blev en glad aften forvandlet til det værste mareridt, da tre bølger af militante jihadister begik terrorangreb i den franske hovedstad.

Det skete med selvmordsterrorister. Andre gerningsmænd skød mod tilfældige.

Bataclan blev ramt af den ene bølge.

Ved det nationale fodboldstadion, Stade de France, ramte en anden bølge, og en tredje skete fra en bil, hvor der blev åbnet ild mod fyldte caféer og restauranter.

130 mennesker blev dræbt af terroristerne. Mindst 350 blev såret.

Juan Alberto overlevede ikke angrebet i Bataclan.

Han var en af de 90 mennesker, der blev dræbt, mens Eagles of Death Metal spillede nummeret "Kiss the Devil".

Derfor sidder Christina Carrido i den særlige retssal, som er bygget i retsbygningen på øen Ile de la Cite i Seinen i Paris.

- Det, jeg ønsker for de tiltalte, er, at de hører den smerte, som de har påført os, fortæller hun til det franske nyhedsbureau AFP.

Retssagen begynder onsdag - næsten seks år efter terrorangrebet.

Syv gerningsmænd blev dræbt under attentatet. Ifølge politiet og anklagemyndigheden blev en ottende gerningsmand senere anholdt i live.

Han hedder Salah Abdeslam. Han er belgisk statsborger af fransk-marokkansk oprindelse. I dag er han 31 år.

Han blev anholdt i Molenbeek i Bruxelles i Belgien i marts 2016.

Anholdelsen skete under et skyderi. Han blev senere dømt 20 års fængsel for forsøg på drab på politifolk.

Nu er han udleveret til Paris til den forestående retssag. Fra onsdag sidder han på anklagebænken i det, der af AFP kaldes den største retssag i Frankrigs moderne historie.

Han har afvist at samarbejde med de franske efterforskere.

Efter domstolens plan skal han i vidneskranken i midten af januar 2022.

20 personer er anklaget i sagen, 14 af dem vil være til stede, herunder Abdeslam.

De 13 andre anklages for alt lige fra logistisk hjælp til planlægning og våbenkriminalitet.

Seks andre anklages in absentia. Fem af dem er muligvis blevet dræbt under luftangreb i Syrien.

Islamisk Stat (IS) tog skylden for angrebet, der menes at være planlagt i Syrien.

Anklagerne i sagen vil have fokus på, hvordan det lykkedes gerningsmændene at komme ind i Frankrig.

Der er mistanke om, at IS-terrorister skjulte sig blandt de store bølger af migranter, der i 2015 kom til EU.

Under retssagen ventes mange overlevende at give vidneudsagn.

Og det er her, at Christina Carrido håber, at de anklagede præsenteres for de lidelser, de har påført andre.

Salah Abdeslams forsvarere har ifølge AFP sagt, at ja, retssagen bliver meget følelsesladet. Men dommerne "skal holde en distance, hvis de vil opretholde principperne i statens love".

/ritzau/