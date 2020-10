Parisiske caféer og barer gør klar til nedlukning

Lukninger af barer og caféer er en bremsemanøvre, fordi epidemien spredes for hurtigt, siger politichef.

Barer og caféer i Paris gjorde mandag klar til to ugers nedlukning i forbindelse med en optrapning af indsatsen for at for få standset udbredelsen af Covid-19.

Lukningerne, som træder i kraft tirsdag, rammer en del af selve essensen i det parisiske byliv, skriver AFP.

- Det er en "bremsemanøvre", fordi epidemien spredes for hurtigt, siger politichefen i den franske hovedstad, Didier Lallemant, som tilføjer, at også restauranter bliver berørt af nye, udvidede sikkerhedsforanstaltninger.

Disse omfatter obligatorisk opstilling af håndsprit ved alle borde og begrænsninger i antallet af gæster. Fremover må der højest sidde seks personer ved et bord, og der skal være mindst en meter mellem stolene.

Gæsterne skal bære mundbind, når de ikke sidder ved et bord og spiser. De skal lukke klokken 22.00.

Højere læreanstalter bliver nødt til at halvere antallet af studerende i deres lokaler. Det skriver avisen Le Figaro.

De nye restriktioner kommer, efter at Paris og de omkringliggende forstæder har overskredet tre tærskler, lyder det i meddelelsen fra premierministerens kontor.

Antallet af nye smittetilfælde stiger, smitten breder sig blandt de ældre, og på hospitalernes intensivafdelinger er der kommet flere coronapatienter.

- Denne tendens blev bekræftet i weekenden, meddeler premierminister Jean Castex.

Den regionale sundhedsdirektør, Aurelien Rosseau bekræfter, at byens hospitaler og sundhedscentre er under pres. Kapaciteten på intensivafdelingerne på sygehusene i Paris er tæt på at være halveret.

Der er både indført et højeste beredskab i Paris og i byer i Sydafrika som Marseille og Aix-en-Provence.

Frankrig har registreret 246 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste to uger.

