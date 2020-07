Parlament stemmer mandlig EU-kandidat ned og kræver kvinde

Der skal være ligestilling på topposterne i EU's finansielle tilsyn, kræver et flertal i økonomiudvalg.

Find en kvinde som direktør for EU's banktilsyn (EBA), ellers bliver det et nej fra Europa-Parlamentet, hvor et flertal kræver ligestilling på topposter i de finansielle tilsynsmyndigheder.

Og da medlemmerne af EU-Parlamentets økonomiudvalg igen fik en mand præsenteret, franskmanden François-Louis Michaud, blev det et nej.

Dog med mindst mulig margin. 24 stemte imod. 23 stemte for.

Kira Marie Peter-Hansen (SF), som er det danske medlem af udvalget, stemte imod franskmanden.

- Vi er vildt ærgerlige over, at der ikke blev lyttet til opråbet fra parlamentet. Vi er glade for, at et flertal i økonomiudvalget er enige med os i, at det er vigtigt, at vi får ligestilling på de tunge poster, siger hun.

SF'eren understreger, at der ikke er noget galt med Michauds kvalifikationer til posten.

Afvisningen, der også fulgte en anbefaling fra de store gruppers koordinatorer i ligestillingsudvalget, er usædvanlig. Normalt godkender EU-Parlamentet nominerede til sådanne poster.

Ansættelsen af direktøren sker ved, at bestyrelsen i EBA nominerer en kandidat. Denne skal så høres i EU-Parlamentets økonomiudvalg. Siden skal kandidaten bekræftes ved afstemning til den femårige toppost.

I januar afviste parlamentarikerne dog en anden mand. Nogle fremhævede årsagen som bånd til lobbyister. Andre fremhævede, at man ville have ligestilling på topposterne i EU's tre finansielle tilsynsmyndigheder.

Ud over EBA er det EU-tilsynet med værdipapir (Esma) og tilsynet med forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (Eiopa).

Kira Marie Peter-Hansen mener, at afvisningen i januar af kandidaten Gerry Cross fra den irske nationalbank var et vink med en vognstang fra Europa-Parlamentet.

- Vi håber, at vi nu får en kvindelig kandidat, som vi kan stemme igennem, og som er lige så kompetent som de andre.

Afstemninger i udvalg giver ofte en klar indikation af, hvordan udfaldet bliver af den afgørende afstemning blandt alle medlemmer af Europa-Parlamentet, der normalt følger ugen efter.

I dette tilfælde var det imidlertid så tæt, at François-Louis Michauds skæbne ikke er afgjort.

Der har været betydelig kritik af ledelsen i EBA de seneste år, hvor flere topchefer har bevæget sig lidt for hurtigt mellem tilsynsmyndigheden og lobbyvirksomheder.

Det har EU's ombudsmand kritiseret i en rapport fra maj. Omkring samme tid udtalte økonomikommissær Valdis Dombrovskis meget klar kritik af EBA.

Han kaldte tilsynets håndtering af Dansk Bank-sagen "meget skuffende", og det ville det "kræve ændringer i ledelsen", hvis denne myndighed skulle have yderligere beføjelser, som der har været talt om.

