Parlament støtter kritisk rapport om Johnsons løgne i partygate

Medlemmer af det britiske parlament har med et overvældende flertal godkendt en rapport, der kritiserer tidligere premierminister Boris Johnson for at have vildledt parlamentet i den såkaldte partygate.

Efter en fem timer lang debat blev rapporten sent mandag aften godkendt i Underhuset med stemmerne 354 mod 7.

Afstemningen kommer i kølvandet på en længe ventet rapport, der blev offentliggjort torsdag i sidste uge af et udvalg, som har undersøgt sagerne.

Her lød konklusionen, at Johnson bevidst har vildledt parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om fester i embedsboligen i Downing Street, der brød med reglerne under coronapandemien.

Ugen inden havde 58-årige Johnson, som på forhånd havde fået en kopi af rapportens konklusioner, trukket sig som medlem af det britiske parlament.

Havde Johnson ikke selv trukket sig, havde parlamentet anbefalet, at han blev suspenderet i 90 dage.

Parlamentets beslutning om at bakke op om rapportens konklusioner forhindrer ikke Boris Johnson i at genopstille som medlem af Underhuset, men det anses som en pinlig straf for en politiker, der stadig var premierminister for et år siden.

/ritzau/Reuters