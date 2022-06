Parti freder minister og dæmper politisk drama i Sverige

Svensk minister ser ud til at overleve mistillidsafstemning, der kan få regering til at gå af. Men det er tæt.

Det svenske Centerpartiet vil ikke stemme for at vælte justits- og indenrigsministeren, socialdemokratiske Morgan Johansson, i en mistillidsafstemning.

Dermed er der umiddelbart ikke nok stemmer i Riksdagen til at vælte ministeren, når afstemningen finder sted tirsdag klokken 12.

Det betyder samtidig, at en svensk regeringskrise formentlig er afblæst.

Den svenske statsminister, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, sagde torsdag, at hele regeringen ville gå, hvis ministeren blev væltet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Leder for Centerpartiet Annie Lööf gav besked om partiets holdning fredag på det sociale medie Instagram. Her giver hun udtryk for forståelse for øvrige partiers kritik af ministeren.

- Men det er ikke af sådan en art, at det motiverer mistillid, skriver hun.

Morgan Johansson kan imidlertid ikke vide sig helt sikker på at blive på posten efter afstemningen tirsdag.

Partierne Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna vil stemme for at udtrykke mistillid til Morgan Johansson.

De mener blandt andet, at han har løjet, og at han har svigtet på kriminalområdet.

De har tilsammen 174 pladser i Riksdagen. Det kræver støtte fra mindst halvdelen af de 349 medlemmer af det svenske parlament, hvis en minister skal væltes i en mistillidserklæring.

Dermed kræver det blot, at et enkelt medlem afviger partilinjen, før ministeren kan blive væltet.

Centerpartiets leder understreger imidlertid, at beslutningen om at støtte Morgan Johansson er truffet efter enighed i partiet.

Dog er der et wildcard. Løsgængeren Amineh Kakabaveh, som er tidligere medlem af Vänsterpartiet.

Hun siger, at hendes stemme afgøres af, om Socialdemokraterna lever op til den "aftale", som de indgik med hende, da hun sagde ja til Magdalena Andersson som statsminister.

Aftalen, som er i form af en fælles udtalelse, indebærer blandt andet, at Socialdemokraterna vil fordybe samarbejdet med det kurdiske parti PYD i selvstyret i Syrien.

Kakabaveh siger fredag, at hun er i kontakt med Socialdemokraterna for at klargøre en del sager angående aftalen. Samtidig siger hun, at det ikke er et godt tidspunkt for en regeringskrise.

/ritzau/TT