Partifælle udfordrer på ny presset australsk premierminister

Hvis et møde fredag ender med en afstemning om lederskabet i Det Liberale Parti, vil Turnbull trække sig.

Australiens premierminister, Malcolm Turnbull, vil træde tilbage, hvis hans parti ønsker en afstemning om lederskabet.

Turnbull planlægger at holde et partimøde fredag, hvis et flertal i hans liberale parti ønsker det.

Hvis mødet ender med, at partimedlemmerne kræver en afstemning om lederskabet, vil han træde tilbage, siger han ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Det er partifællen Peter Dutton, der endnu en gang udfordrer Turnbull.

Tirsdag vandt Turnbull en afstemning om jobbet som partiformand og dermed også premierminister over Dutton med stemmerne 48-35.

I Australien er det politiske system indrettet således, at det er lederen af det største parti, der får rollen som premierminister.

Men nu tror Dutton altså, at han har partifæller nok i ryggen til at kunne vinde en ny afstemning.

- Tidligere i dag ringede jeg til premierministeren og meddelte ham, at flertallet i partiet ikke længere støtter hans lederskab, siger Peter Dutton til journalister i Canberra torsdag.

- På grund af det bad jeg ham om at indkalde til et møde, hvor jeg vil udfordre ham om lederskabet blandt de folkevalgte i Det Liberale parti, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Efter tirsdagens afstemning indgav Peter Dutton sin opsigelse som indenrigsminister.

Han fik følgeskab af mindst ti andre ministre, som havde stemt på ham. Ifølge nyhedsbureauet dpa har premierministeren indtil videre godtaget tre af disse opsigelser, herunder Duttons.

Den politiske konflikt toppede mandag, da Malcolm Turnbull blev tvunget til at droppe planer om at skrive et overordnet mål for reduktion af drivhusgasser ind i lovgivningen. Det skete på grund af manglende opbakning til forslaget blandt hans liberale kolleger.

Vinder Peter Dutton en eventuel afstemning, bliver han den sjette premierminister i Australien på 11 år.

/ritzau/