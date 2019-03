Kun 100 af 1300 er evakueret på havareret norsk krydstogtskib

Redningsarbejde er meget vanskeligt, siger øjenvidner. De beretter om hårdt vejr, og Maersk-båd må vende om.

Ved 16.30-tiden lørdag er det lykkedes at evakuere de første 100 ud af 1300 på et havareret krydstogtskib ud for Norges kyst syd for Trondheim.

Det skriver politiet i Møre og Romsdal politi i en pressemeddelelse. Men situationen er meget vanskelig i det hårde vej.

To en halv time efter, at det 228 meter lange Viking Sky sendte et nødopkald ud for Hustadvika, befinder 100 passagerer sig på land.

Der er tre helikoptere ved skibet, der på et tidspunkt krængede voldsomt ifølge øjenvidner.

To redningsbåde, den ene fra selskabet Maersk, har måttet vende om i det hårde vejr, oplyser skibstjenesten Marine Traffic.

- Skibet kommer ikke længere og har motorproblemer, lød det tidligere fra operationsleder Tor André Franck Gram ved Møre og Romsdal politi.

Et øjenvidne, Frank Einar Vatne der selv arbejder offshore og kender havet i området, siger til avisen Romsdal Budstikke, at det må være meget vanskeligt at evakuere passagerne.

- Det ser ud som om, at agterenden (af skibet) er gået på grund, oplyser Vatne sidst på eftermiddagen.

Helikopterne, der deltager i evakueringen, kan fragte 20 til 30 passagerer ad gangen, fortæller en fotograf, der befinder sig på stedet til Bergens Tidende.

Klokken 15.30, en time efter at skibet udsendte et nødopkald, lykkedes det ifølge politiet at få genstartet den ene af motorerne. Men det var for tidligt at sige, om skibet vil kunne sejle for egen kraft.

Viking Sky sejler under norsk flag. Det blev bygget i 2017.

Der har gennem lørdagen været dårligt vejr langs store dele af den norske kyst. Det er et lavtryk, som fører til en kraftig vind, høj vandstand og høje bølger, skriver Norges meteorologiske tjeneste på Twitter.

Det har undret, at krydstogtskibet har forsøgte at krydse forbi Hustandvika i det dårlige vejr, skriver avisen Romsdal Budstikke.

Bølgerne på havet er cirka fire meter høje, og de er endnu højere, når de bryder, siger de lokale øjenvidner.

/ritzau/NTB