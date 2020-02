Passagerfly nødlandede i Syrien efter beskydning

De syriske styrker skød mod israelske raketter, som var sendt mod mål i Syrien, siger russisk talsmand.

Et passagerfly med 172 passagerer om bord på vej fra Teheran til Damaskus foretog en nødlanding på den russisk-kontrollerede luftbase Hmeimim i Syrien torsdag.

Det skete, efter at det var blevet beskudt af syrisk antiluftskyts, oplyser det russiske forsvarsministerium.

De syriske styrker skød mod israelske raketter, som var sendt mod mål i Syrien, siger talsmanden for det russiske forsvar, Igor Konasjenkov, til Interfax og andre russiske nyhedsbureauer.

Israel har afvist at kommentere rapporten.

Passagerflyet, en Airbus A320, skulle til at lande i Damaskus internationale lufthavn, da det blev omdirigeret til Hmeimim luftbase.

Der er ubekræftede oplysninger om, at der skulle være tale om et syrisk fly fra flyselskabet Cham Wings.

- Luftværnsraketter blev affyret af det syriske militær og skulle standse et israelsk angreb mod Damaskus, skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

En talsmand for forsvarsdepartementet i Moskva siger til RIA, at fire israelske jagerfly angreb mål i en forstad til Damaskus, men uden at kampflyene kom ind i syrisk luftrum. Målene for israelernes angreb var antiluftskyts.

I de seneste år har Israel affyret hundredvis af missiler mod Syrien. De har mest været rettet mod iranskstøttede militser, der kæmper på Assads side.

Den oppositionelle syriske menneskerettighedsgruppe Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder siger, at 12 personer blev dræbt ved israelske angreb i Syrien torsdag. Blandt de dræbte var syv udenlandske militsfolk eller soldater.

Også forsyninger, som den libanesiske Hizbollah-milits sender ind i Syrien, har været mål for de israelske angreb. Hizbollah kæmper ligeledes på Assads side.

/ritzau/Reuters