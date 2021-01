Påstand om valgsnyd udløser milliardkrav mod Trump-advokat

Dominion sagsøger Rudy Giuliani for at bilde millioner af vælgere ind, at selskabet stjal deres stemmer.

Rudy Giuliani, der er tidligere præsident Donald Trumps personlige advokat, har fået et anseligt sagsanlæg på halsen.

Firmaet Dominion, der leverer elektroniske stemmemaskiner i USA, har sagsøgt Giuliani for injurier.

Dominion beskylder advokaten og hans allierede for at have fabrikeret og udbredt en "stor løgn" om, at der foregik udbredt svindel med stemmer ved præsidentvalget i november.

Det viser retsdokumenter i sagen.

Dominion kræver 1,3 milliarder dollar fra Giuliani, svarende til otte milliarder kroner, fordi løgnen om valgsvindlen "gik viralt og narrede millioner af mennesker til at tro, at Dominion havde stjålet deres stemmer og fiflet med valget".

Trump, Giuliani og flere andre i kredsen omkring den daværende præsident fastholdt i månederne efter valget, at valget var blevet "stjålet" fra dem, og at Demokraterne havde snydt.

De har dog ikke fremlagt beviser for det.

Dominion meddeler, at selskabet valgte at lægge sag an "for at få sandheden frem" og "forsvare sig selv, sine medarbejdere og valgprocessen".

Det var mandag ikke umiddelbart muligt for nyhedsbureauet Reuters at få en kommentar fra Giuliani og hans advokat, Robert Costello.

Men Giuliani har efter valget 3. november fastholdt sin påstand om, at der blev snydt med stemmerne.

I sidste uge sagde han i et radiointerview, at han bliver angrebet for at "benytte min ytringsfrihed og forsvare min klient".

Dominion har også tidligere lagt sag an mod en anden af Trumps advokater, Sidney Powell, som selskabet også beskylder for at have spredt falske konspirationsteorier om det valg, som Trump tabte til Joe Biden.

Desuden har en højt placeret medarbejder hos Dominion lagt sag an mod Trumps valgkampagne. Medarbejderen siger, at han måtte skjule sig på grund af dødstrusler fra Trumps tilhængere.

/ritzau/Reuters