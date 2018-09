Pastelfarver præger Pyongyang

Det kommunistiske diktaturs hovedstad er en by, der gør indtryk. Med mængder af statuer og monumenter for Kim-familien og kommunistpartiet er Pyongyang designet til at minde indbyggerne om, hvem der bestemmer. Samtidig er det en forbavsende farverig by, der i morgen er scene for mødet mellem Sydkoreas præsident Moon Jae-in og Nordkoreas leder Kim Jong-un

Bussen kører langsomt op til krydset. Chaufføren kobler ud og venter i frigear på, at det røde lys skifter til grønt.

Umiddelbart en ganske normal scene i enhver storby, men for Pyongyang, Nordkoreas hovedstad, med godt tre millioner indbyggere er der tale om noget af en revolution. For hvor er de kvindelige trafikbetjente, som ellers er en af de store seværdigheder i byen og kan ses på et væld af videoer på internettet, hvor de – som regel særdeles energisk – står og dirigerer den stort set fraværende trafik?

En markering på asfalten midt i krydset viser, hvor betjentene plejede at stå, men i nutidens Nordkorea er de ved de mest travle kryds i vid udstrækning blevet erstattet af automatiserede trafiklys.

Processen er dog ikke helt fuldbragt. Således står der for eksempel fortsat en betjent ved et ellers lysreguleret kryds tæt på hovedstadens store paradeplads. Hun er bare flyttet ind på fortovet. Udstyret med en mørkeblå uniform, sorte sko og hvide sokker svinger hun en sort-orange stav i retninger, som det ærlig talt ikke virker til, at nogle af bilerne eller busserne tager særlig notits af.

Pyongyang beskrives ofte i vestlige medier som et ”udstillingsvindue” - en slags kulisseby, der viser Nordkorea fra landets bedste side og som primært formål har at skulle imponere udenlandske besøgende, men ellers intet har med virkelighedens levevilkår i det isolerede kommunistiske regime at gøre.

Når Moon Jae-in, Sydkoreas præsident, i morgen (tirsdag 18. september) som den første sydkoreanske leder i over 10 år ankommer til Pyongyang, bliver han dog næppe imponeret over det urbane landskab, selvom han af hensyn til den gode stemning nok vil lade som om.

For sammenlignet med Sydkoreas hovedstad, Seoul, 200 kilometer mod syd og med 10 millioner indbyggere har Pyongyang en ganske beskeden størrelse, hvor trafikken ved de ”travle” vejkryds mere minder om den på en stille villavej i en søvnig Seoul-forstad. Alligevel er Pyongyangs store og brede boulevarder i ret dårlig stand, ligesom man ikke behøver at være bygningsingeniør for at se, at mange af byens boligblokke trods en nylig overmaling i pastelfarver i den grad er forsømte.