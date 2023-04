Paul Cattermole fra popgruppen S Club 7 er død - 46 år gammel

Den britiske sanger Paul Cattermole fra popgruppen S Club 7 er død i en alder af 46 år.

Det oplyser de britiske medier Sky News og BBC News.

Meddelelsen om Paul Cattermoles død kommer få uger efter at S Club 7 annoncerede en stor genforeningsturné.

På blandt andet Facebook og Instagram lyder det i en skriftlig udtalelse fra popgruppens fælles konto, at "vi er sønderknuste over bortgangen af vores bror Paul".

- Der er ingen ord, som kan beskrive sorgen over tabet. Vi var så heldige at have haft ham i vores liv, og vi er taknemmelige for de fantastiske minder, som vi har, skriver S Club 7.

Den 46-årige sanger blev torsdag eftermiddag fundet livløs i sit hjem i Dorset, som ligger i det sydlige England.

Dødsårsagen er ikke offentliggjort, men politiet i Dorset har udelukket, at der er mistænkelige omstændigheder bag Paul Cattermoles død.

Det skriver hans familie og S Club 7 i en udtalelse, oplyser Sky News.

/ritzau/