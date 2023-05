Pave Frans aflyser aftaler fredag på grund af feber

Pave Frans har feber, som har forårsaget, at han fredag har aflyst sine aftaler og sit program.

Det oplyser en talsmand for Vatikanet til nyhedsbureauet AFP.

Den 86-årige paves program for fredagen blev ikke offentliggjort, som det sædvanligvis sker.

- På grund af feber afholdt pave Frans ikke audiens fredag formiddag, siger Vatikanets talsmand, Matteo Bruni, uden at give yderligere detaljer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Paven var indlagt fem dage på et hospital i Rom sidst i marts for at blive behandlet for bronkitis. Han kom sig hurtigt efter en penicillinbehandling og genoptog sit program.

Han virkede afkræftet og mat, da han torsdag mødtes med studerende nær Vatikanet.

Pave Frans, der blev pave for ti år siden, mangler en del af en lunge. Den blev fjernet ved en operation i hans fødeland Argentina, da han var ung.

Det er adskillige gange sket, at paven har måttet aflyse begivenheder i sidste minut på grund af feber.

Som pave blev han første gang indlagt i 2021 til en operation, hvor han fik fjernet en del af sin tyktarm.

Artiklen fortsætter under annoncen

Paven skal søndag lede en pinsegudstjeneste på Peterspladsen. Han skal mandag tage imod Italiens præsident, Sergio Mattarella.

Vatikanet meddelte tidligere på ugen, at paven rejser til Portugal i begyndelsen af august for at deltage i Verdensungdomsdagen, som organiseres af den katolske kirke.

Siden den russiske invasion i Ukraine 24. februar sidste år, har den katolske pave plæderet for fred næsten hver uge, og han har gentagne gange udtrykt ønske om blive mægler i konflikten.

/ritzau/AFP