Pave Frans besøgte romaer i bosættelse i Slovakiet

Pave Frans besøgte tirsdag romaer i Slovakiet, hvor han er på et fire dage langt besøg.

Den katolske kirkes overhoved besøgte bosættelsen Lunik IX, som er den største af omkring 600 adskilte bosættelser for de fattigste af Slovakiets omkring 400.000 romaer.

De fleste af dem lever uden rindende vand, uden kloaksystemer, uden strøm og uden gas.

Paven så med egen øjne, hvor udsatte romaerne er for diskrimination i Østeuropa. Politi og soldater sørgede for total bevogtning af vejen til bebyggelsen, og beboerne blev holdt væk fra de få siddeplader, hvor paven talte.

Pave Frans henviste til, at Slovakiets roma-samfund længe har været udsat for fordomme, diskriminering og nedsættende omtale - også i den katolske kirke.

Han opfordrede romaerne til at tænke på fremtiden og arbejde på at overvinde forhindringerne og blive integreret bedre, så de kunne skabe et bedre liv for deres børn.

Romaerne har store problemer med at undgå diskriminering i skoler og på arbejdsmarkedet. Mange beskylder dem for kriminalitet, men de har også selv meget lidt tillid til de institutioner, som der er i samfundet omkring dem.

/ritzau/AFP