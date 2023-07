Pave Frans fordømmer Sverige for at tillade koranafbrændinger

Pave Frans fordømmer, at Sverige tillader koranafbrændinger og siger, at sådanne handlinger vækker stor vrede hos ham.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med den emiratarabiske avis Al Ittihad.

Organisationen for Islamisk Samarbejde, OIC, som har hovedkvarter i Saudi-Arabien, opfordrede søndag til, at der gribes ind over for afbrændinger af Koranen.

De 57 medlemslande har i hovedkvarteret i Jeddah reageret på, at en mand onsdag brændte et eksemplar af Koranen af udenfor en moské i Stockholm.

Onsdagens koranafbrænding i Stockholm var den første, siden dansk-svenske Rasmus Paludan fra det indvandringskritiske parti Stram Kurs i januar brændte en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm.

Siden er flere anmodninger om at brænde koraner af blevet afvist af sikkerhedsmæssige årsager, men onsdagens afbrænding blev tilladt af svensk politi.

I Iran har vreden over koranafbrændingerne fået landets regering til at sætte udpegelsen af en ny ambassadør på pause.

Det sagde Irans udenrigsminister, Hossein Amirabdollahian, søndag.

Onsdag kaldte Iran den svenske chargé d'affaires til samtale for at udtrykke vrede over hændelsen i Stockholm.

En chargé d'affaires er en diplomatisk udsending af lavere rang end en ambassadør.

Koranafbrændingen har også ført til fornyet kritik af Sverige fra Tyrkiet, der er et af to lande, der endnu ikke har stemt for, at Sverige kan blive medlem af Nato. Det andet land er Ungarn.

En svensk domstol har afgjort, at politiet ikke har ret til at nægte tilladelse til at brænde Koranen.

