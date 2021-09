Pave Frans betonede i Budapest vigtigheden af åbenhed og respekt for andre. Ungarsk pædagog føler sig hørt, men mener også, at Europa er ramt af værdikrise

Pave Frans gav Orbán balanceret modspil under lynvisit: Lad korset bygge bro

Det har været nogle begivenhedsrige uger for pædagogen Zsuzsa Makó fra Debrecen i det østlige Ungarn. For nogle dage siden indviede hun en ny katolsk børnehave i hjembyen, som skal bidrage til at give de ungarske børn ”spirituel opdragelse i en kaotisk tidsalder”.