Pave Frans om 2017: Det var et år med krig og løgne

I sidste gudstjeneste i Vatikanet i 2017 beskriver pave Frans året som et skidt år med krig og uretfærdighed.

I de sidste timer af 2017 siger pave Frans farvel til året ved at beskrive det som et år, der var plaget af krig, løgne og uretfærdighed.

Han giver året beskrivelsen i den sidste aftengudstjeneste i 2017 i Vatikanet.

Menneskeheden har "spildt" året, siger paven, og nævner så, at det har været præget af død, af løgne og uretfærdighed.

Krig har, siger han, været det mest synlige tegn på "uforbederlig og absurd stolthed". Men meget andet har også forårsaget "menneskelig, social og miljømæssig forværring".

- Vi må tage ansvar for alt foran Gud, vore brødre og vor skabelse, siger paven.

Ved afslutningen på gudstjenesten gik paven over Peterspladsen, hvor han stoppede og hilste på de fremmødte og lod sig fotografere.

Mandag holder paven, der er religiøs leder for 1,2 milliarder katolikker, messe for at markere kirkens verdensdag for fred.

Pave Frans nævnte i sin prædiken ikke specifikke begivenheder i 2017.

I det forgangne år har han imidlertid ofte givet sit besyv med.

Tilbage i april fordømte han den "uacceptable massakre" på uskyldige civile under et angreb med kemiske våben i Syrien.

For blot en måned siden var han i Myanmar, hvorfra flere end 600.000 rohingyaer er flygtet for at komme væk fra forfølgelser, som begås af Myanmars hær.

Han var også i Bangladesh, hvortil de 600.000 er flygtet.

Under et besøg i Colombia i september opfordrede han til fred i det mellemamerikanske land, og i maj forsøgte han at overbevise USA's præsident, Donald Trump om, at støtte kampen mod klimaforandringer.

Desuden har paven udtrykt bekymring over verdens atomarsenaler i lyset af konflikten på den koreanske halvø.

Det er her, hvor der er store spændinger på grund af Nordkoreas atomare ambitioner og provokationer.

/ritzau/Reuters