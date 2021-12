Pave Frans opfordrer folk til at omfavne ydmygheden

Det er tid til at fokusere på ydmyghed i stedet for at beklage os, siger pave Frans under midnatsmessen i Rom.

Traditionen tro er der midnatsmesse i Rom juleaften. Her hylder pave Frans ydmyghedens dyder under sin prædiken i Peterskirken i Vatikanet.

- Lad os ikke græde over storhed, som vi ikke har. Lad os holde op med at beklage os og lad os holde os fra den grådighed, der altid efterlader os utilfredse, lyder opfordringen fra den katolske kirkes overhoved fredag aften.

- Julen er en tid, hvor hver eneste af os har brug for at finde modet til at tage vores panser af, droppe vores vante roller, vores sociale anerkendelse og denne verdens glitter og i stedet omfavne ydmygheden, prædiker paven.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

For andet år i træk fejrer den 85-årige pave juleaften i overensstemmelse med coronarestriktionerne.

Omkring 1500 troende deltager i messen, som markerer Jesus' fødsel. Alle deltagere bærer mundbind og holder afstand til hinanden.

Begrænsningerne betyder, at der er langt færre til stede ved messen i Peterskirken, end det normalt er tilfældet, når Vatikanet fejrer jul.

Før pandemien plejede der at være omkring 10.000 mennesker til midnatsmessen.

I sin prædiken opfordrer paven alle til at "se ud over lysene og dekorationerne" og huske på de mest trængende.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Pave Frans fortæller, at Jesusbarnet, som blev født i fattigdom, skal minde folk om, at det at tjene andre er vigtigere end at søge status eller social synlighed eller bruge et helt liv på at jagte succes.

Han påpeger samtidig, at det var arbejdende folk - hyrderne - som var de første til at se Jesusbarnet i Betlehem. I samme ombæring siger paven, at arbejdskraft bør have værdighed, og at for mange mennesker dør i arbejdsulykker rundt om i verden.

- På livets dag lad os gentage: Ikke flere dødsfald på arbejdspladsen. Og lad os forpligtige os til at sikre dette, siger han ifølge Reuters.

FN's internationale arbejderorganisation (ILO) anslår, at flere end en million mennesker dør på jobbet hvert år.

Lørdag vil pave Frans give sin særlige velsignelse fra balkonen ved Peterskirken i Vatikanet.

