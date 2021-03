Pave Frans trodser pandemi og besøger i Irak

Den 84-årige "fredens pilgrim" trodser sikkerhedstrusler og pandemi for at trøste kristent mindretal.

Pave Frans har fredag indledt et historisk besøg i det krigsødelagte Irak, hvor den 84-årige "fredens pilgrim" trodser sikkerhedstrusler og pandemi for at trøste et af verdens ældste og mest forfulgte kristne samfund.

Pavens fly Alitalia-fly landede i Bagdad lidt før klokken 14.00 fredag eftermiddag (lokal tid), efter at have forladt Rom godt fire timer tidligere.

Paven er ledsaget af stabsmedlemmer, sikkerhedsfolk omkring 75 journalister. Iraks regering har udkommanderet yderligere tusindvis af sikkerhedsfolk.

Det er første gang en pave besøger Irak.

Det fire dage lange besøg i Irak betegnes som det mest risikable for pave Frans, siden han blev valgt i 2012.

Det er pavens første udlandsrejse siden november 2019.

- Dette er et besøg med stor symbolsk betydning, og det er en pligt over for et land, hvor så mange er blevet martyrer gennem mange år, sagde paven efter at være landet i den irakiske hovedstad.

Besøget bliver præget af stramt program, hvo paven transporteres rundt i landet i fly, helikopter og muligvis i en pansret bil.

Han skal rundt til fire byer - deriblandt steder, som andre ledere ikke vil kunne besøge - og slet ikke på så kort tid. Han skal lede en gudstjeneste i en kirke i Bagdad, møde en central shiamuslimsk leder i Najaf og samtidig besøge storbyen Mosul i det nordlige Irak. Desuden mødes han med kristne præster og biskopper.

Irak er et gammelt bibelsk område, hvor der bliver stadig færre kristne - blandt andet på grund af Islamisk Stat (IS). Der er i dag mellem 200.000 og 300.000 kristne i Irak.

/ritzau/Reuters