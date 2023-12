Paven åbner op for velsignelse af homoseksuelle par

Pave Frans åbner op for, at den katolske kirke kan velsigne homoseksuelle par.

Det meddeler Vatikanet mandag, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Der er dog flere forbehold. Vatikanet understreger, at der ikke er tale om et vielsesritual eller anden form for etableret katolsk ritual.

Velsignelsen må heller ikke gives i sammenhænge, der forbindes med bryllupper, fremgår det af meddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne velsignelse bør aldrig gives i overensstemmelse med ceremonierne ved et registreret partnerskab og end ikke i forbindelse med dem, meddeler Vatikanet ifølge AFP.

Præster må beslutte i hvert enkelt tilfælde, om de vil give en velsignelse. Den skal ses som et tegn på, at Gud byder alle velkomne, lyder det i meddelelsen.

Præsterne "bør ikke forhindre eller forbyde kirkens nærhed til folk i enhver situation, hvor de måtte søge Guds hjælp gennem en simpel velsignelse", meddeler Vatikanet.

Tilbage i oktober antydede pave Frans, at der var ændringer på vej i den katolske kirkes regler på området.

Kirken har den holdning, at det ikke er en synd at være tiltrukket af en person af samme køn - men homoseksuelle handlinger er en synd.

Siden Frans blev pave i 2013, har han forsøgt at få kirken til i højere grad at byde LGBT+-personer velkommen. Men det skal ske uden at ændre ved kirkens grundlæggende moralske doktrin om homoseksualitet, skriver Reuters.

/ritzau/