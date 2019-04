Paven anklager USA og Europa for krigene i Syrien og Yemen

Ved at sælge våben til krigsramte lande har Vesten et direkte ansvar for tusindvis af børns død, siger paven.

Pave Frans anklager Europa og USA for at være skyld i, at tusindvis af børn har mistet livet i krigene i Syrien, Yemen og Afghanistan.

I en tale til studerende og lærere på Milanos katolske San Carlo-institut lørdag anklagede paven Europa og USA for at bære brænde til bålet ved at sælge våben til krigsramte områder.

- Velstående Europa og USA sælger våben. Våben, som bliver brugt til at slå ihjel. Tage livet af børn, lød det fra paven.

- Et land, der producerer og sælger våben, har ikke bare børnenes død på samvittigheden, men også ødelæggelsen af familier.

Den katolske kirkes overhoved opfordrede i sin tale flere lande til at tage imod og integrere migranter og flygtninge. Han afviser bekymringer om kriminalitet som argument for at holde asylansøgere ude.

- Udlændinge er ikke kilden til det meste af kriminaliteten i Italien. Vi har nok kriminelle selv. Mafiaen blev ikke opfundet af nigerianere, den er vores egen. Migranter gør os rigere, for Europa blev bygget af migranter, sagde paven.

Det er ikke første gang, at paven opfordrer til at hilse udlændinge velkommen.

Til den traditionsrige midnatsmesse i Peterskirken natten til 25. december sammenlignede paven flygtninge og migranter med Maria og Josef, der ikke kunne finde et sted at bo i Betlehem.

Her fortalte paven den bibelske historie, om hvordan Maria og Josef måtte rejse fra Nazareth til Betlehem for at lade sig registrere ved en folkeoptælling, som kejser Augustus havde befalet.

- Vi ser sporene efter millioner af mennesker, som ikke selv vælger at rejse, men som er fordrevet fra deres eget land, og som tvinges til at efterlade dem, de holder af, lød det til messen.

Den 82-årige pave er selv født af italienske migranter i Argentina.

/ritzau/AP