Paven appellerede til russerne i sit påskebudskab

Pave Frans forsøgte øjensynligt at få russere til at søge efter sandheden om deres lands invasion af Ukraine i sit påskebudskab til verden, da han søndag talte til omkring 100.000 deltagere i en gudstjeneste på Peterspladsen.

- Hjælp den elskede ukrainske befolkning på deres rejse frem mod fred, og lad lyset fra påsken blive udbredt over Ruslands befolkning, sagde den 86-årige pave, som også appellerede til israelere og palæstinensere om at søge fred.

Over 38.000 blomster doneret af Holland dækkede en stor del af Peterspladsen på kirkens vigtigste og mest glædelige dag.

Enheder fra Vatikanets Schweizergarde og fra den italienske politistyrke Carabinieri udgjorde en æresgarde under gudstjenesten, hvor der på forhånd var bekymring for, at koldt vejr ville være risikabelt for paven, som for kort tid siden var indlagt med bronkitis.

Men paven ledede gudstjenesten og gik også op på Peterskirkens centrale balkon for at holde den traditionelle "Urbi et Orbi" tale og velsignelse - "til byen og til verden".

Det var også her, at han talte om "det dystre mørke", som verden alt for ofte indhylles i, og han bad til Gud om fred.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år har pave Frans mindst to gange om ugen talt om, at Ukraine og dets befolkning lider som "martyrer" og han har benævnt Ruslands handlinger med ord som aggression og overgreb.

I sit påskebudskab bad han til Gud om at "trøste alle dem, som har mistet deres kære på grund af krigen". Han bad også for, at krigsfanger kommer til at vende sikkert hjem til deres familier.

- Åbn hjerterne i hele det internationale samfund, så det bestræber sig på at få afsluttet denne krig og alle krige og blodsudgydelser i vores verden.

Pave Frans opfordrede til fred i Mellemøsten, som han gør hver påske. Hans appel virkede særlig stærk i år på grund af den nylige vold i Jerusalem.

Efter gudstjenesten og inden oplæsning af påskebudskabet kørte paven rundt på Peterspladsen i sin pavemobil og nedad en bred gang mod floden Tiber, så flest muligt kunne se ham.

/ritzau/Reuters