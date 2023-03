Paven har det bedre og kan blive udskrevet de kommende dage

Den 86-årige pave Frans har det væsentligt bedre og ventes snart at kunne udskrives, efter at han onsdag blev indlagt med åndedrætsbesvær.

Det oplyser Vatikanet torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Baseret på den forventede udvikling, kan Paven blive udskrevet i løbet af de kommende dage, skriver Vatikanet i en udtalelse.

- Pave Frans har brugt eftermiddagen på Gemelli-hospitalet, hvor han har dedikeret sig til at hvile, bede og lave lidt arbejde, lyder det.

Paven er blevet behandlet for bronkitis med antibiotika.

Pave Frans ankom til Gemelli-hospitalet i Rom onsdag eftermiddag. Flere italienske medier skrev, at han blev bragt til hospitalet med ambulance.

Han virkede ellers - ifølge nyhedsbureauet AFP - til at have været godt tilpas, da han tidligere onsdag holdt han sin ugentlige tale på Peterspladsen foran Peterskirken i Vatikanet i det centrale Rom.

Dog skar paven en grimasse og måtte have hjælp, da han skulle om bord på sin hvide bil med lad - populært kaldet "pavemobilen".

Paven har tidligere aflyst planer på grund af helbredet. Ofte har der været tale om problemer med det ene knæ.

Netop på grund af knæproblemerne er han de seneste måneder flere gange set i kørestol.

I 2021 var han indlagt i ti dage på Gemelli-hospitalet. Ikke på grund af det dårlige knæ, men fordi han blev opereret i tyktarmen.

Der bliver af og til spekuleret i pavens helbred - og særligt i hvorvidt han kan finde på at trække sig fra sin post før tid.

Hans forgænger, pave Benedikt, valgte at trække sig tilbage, da han ikke længere syntes, at hans helbred tillod ham at være overhoved for den katolske kirke.

Det er ikke kutyme at træde tilbage før sin død som pave, og Benedict var da også den første pave siden middelalderen, der gjorde det.

Pave Frans kommer fra Argentina. Han har været leder for den katolske kirke siden 2013.

