Paven i julebudskab: Der skal være vaccine til alle

Pave Frans er kommet med sit julebudskab, og som så meget andet i dette år handlede det også om coronavirus.

Paven opfordrer i sit julebudskab til, at der gives vaccine til alle.

- Særlig de mest sårbare og de, der har størst behov i alle planetens regioner, sagde pave Frans i sit årlige budskab "Urbi et Orbi" - til byen og til verden.

Vaccinen mod coronavirus er et "glimt af håb i denne periode af mørke og usikkerhed", sagde han fredag i Vatikanet.

Han tilføjede, at coronapandemien har forværret de eksisterende globale kriser.

- Jeg opfordrer alle, statsledere, erhvervsledere og internationale organisationer, til at fremme samarbejdet og ikke konkurrere. Til at finde en løsning for alle, sagde den katolske kirkes overhoved.

Paven tilføjede, at pandemien er kommet "på et tidspunkt i historien, som er markeret af den økologiske krise og en alvorlig økonomisk og social ubalance".

- Det gør det langt vigtigere., at vi anerkender hinanden som brødre og søstre.

- Vi kan ikke sætte os selv før andre. Sætte markedskræfterne og patentlove før kærlighedens love og menneskehedens sundhed, sagde paven.

- Vi kan ikke lade lukket nationalisme blokere os fra at leve som den sande humane familie, vi er.

Paven syntes også at kritisere personer, der afviser at bære mundbind med den begrundelse, at det krænker deres frihed, skriver Reuters.

- Og vi kan heller ikke tillade os, at den radikale individualisme-virus vinder over os og gør os ligegyldige over for vore brødres og søstres lidelser.

Han opfordrede også alle til at være opmærksomme på de alt for mange børn, "særligt i Syrien, Irak og Yemen", der stadig betaler en høj pris for krig.

Italien er i øjeblikket under en national nedlukning på grund af coronavirus.

Det betyder, at ingen i øjeblikket kan komme til Peterspladsen i Vatikanet eller til Peterskirken, så paven kom med sit julebudskab i en coronatom Peterskirke.

/ritzau/AFP