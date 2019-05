Paven i Skopje: Nordmakedonien er bro mellem øst og vest

Under et-dages besøg skal paven lede en mindegudstjeneste for Nordmakedoniens berømte nonne, Moder Teresa.

Som den første pave nogensinde besøger pave Frans tirsdag Nordmakedonien.

Han opfordrer til, at det lille Balkanland forstærker bestræbelserne på at blive integreret i EU efter bilæggelsen af den årtier lange navnestrid med Grækenland.

På et møde med politiske ledere roste pave Frans landets multietniske og multireligiøse samfund, og han fremhævede det som et eksempel på en bro over kløfterne mellem øst og vest.

- De særlige forhold i dette land har overordentlig stor betydning for øget integration med Europas nationer. Det er mit håb, at denne integration bliver udviklet på en måde, som vil gavne hele den vestlige del af Balkan med respekt for mangfoldigheden og for grundlæggende menneskerettigheder, siger pave Frans.

Paven landede i hovedstaden Skopje og blev kørt ind til drøftelser med præsident Gjorge Ivanov i en typisk lille Volkswagen Jetta.

Under det ti timer lange ophold i landet skal paven lede en gudstjeneste. Den er også en mindehøjtidelighed for Nordmakedoniens berømte katolske nonne, Moder Teresa, som er kendt og æret for sit arbejde blandt fattige i Kolkata (tidligere Calcutta) i Indien.

Nordmakedonien har en befolkning på 2,1 million.

Omkring 70 procent er ortodokse kristne, mens et lille mindretal på under en halv procent er katolikker eller protestanter. Op mod 29 procent af befolkningen er muslimer.

Viktor Dimovski, Nordmakedoniens udenrigsminister, siger, at det historiske pavebesøg har stor betydning for det lille land, på et tidspunkt hvor det søger optagelse i EU og Nato.

Makedonien har været kandidatland til EU siden 2005, men det venter stadig på optagelsesforhandlinger.

Den tidligere jugoslaviske republik erklærede sig uafhængig i 1991.

Det udløste en langvarig navnestrid med Grækenland. Den nordlige del af Grækenland bærer også navnet Makedonien, og ifølge grækerne indikerede navnet, at makedonerne gjorde eller ville gøre krav på den græske provins Makedonien.

Men der er nu en ny situation, efter at regeringen i Skopje har accepteret et navneskift og forlænget landets navn til "Nordmakedonien".

/ritzau/AFP