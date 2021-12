Paven kalder migrationskrise for civilisationens forlis

Pave Frans vendte søndag tilbage til den græske ø Lesbos, som var et brændpunkt for migrationskrisen i Europa, da han besøgte øen i 2016.

- Vær nu så god at lade os standse dette civilisationens skibbrud, sagde han om den behandling, som migranter og flygtninge får i EU.

- I Europa er der dem, som stadig behandler migration som en sag, der ikke vedrører dem, sagde han søndag, da han tilbragte godt to timer i Mavrovouni-lejren, hvor der bor næsten 2200 asylansøgere.

Paven har længe været fortaler for migranters sag i Europa. Han sagde i forbindelse med et besøg i den græske hovedstad, Athen, lørdag, at "nationalistisk splittelse i EU" er baggrunden for manglende koordinering af migrationen til det europæiske kontinent.

- Det europæiske samfund fortsætter med at udskyde vigtige beslutninger. EU fremstår til tider som blokeret og ukoordineret i stedet for at være en maskine for solidaritet i forbindelse med migration, sagde den romersk-katolske kirkes overhoved.

På Lesbos var paven ledsaget af den græske præsident, Katerina Sakellaropoulou, og EU-Kommissionens vicepræsident, Margaritis Schinas.

- Pavens besøg er en velsignelse, sagde asylansøgeren Rosette Leo fra DRCongo, Hun sagde, at paven har stor indflydelse og kan påvirke folk til at se anderledes på flygtninge.

Den 84-årige pave fordømte fredag på skarpest mulige vis forholdene i migrantlejre under et besøg i Cypern. Han talte blandt andet om "slaveri" og "tortur". Det skete under en messe i hovedstaden Nicosia.

Han mødte snesevis af børn i Mavrovouni-lejren. De stod sammen med deres familier bag metalbarrierer. Paven stoppede på et tidspunkt op for at omfavne en dreng ved navn Mustafa.

- Jeg forsøger at hjælpe dig, sagde pave Frans gennem sin tolk.

I EU er over 1500 migranter druknet eller blevet meldt savnet under forsøg på at nå til Europa i år. Pave Frans har advaret mod at lade Middelhavet blive et dødens hav – "mare mortuum" på latin.

/ritzau/AFP