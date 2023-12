Paven kræver våbenhvile og gidselfrigivelse i Gaza

Pave Frans opfordrer juledag til våbenhvile i Gaza samt frigivelse af gidsler.

Det sker i forbindelse med den traditionelle velsignelse Urbi et Orbi (for byen og for verden, red.) fra Peterskirken.

Paven opfordrer til, at krig skal stoppe. Det gælder "enhver krig, krigens tankegang, en endeløs rejse, et nederlag uden sejrende, en utilgivelig galskab", siger han.

Må fred komme til "Israel og Palæstina, hvor krig ødelægger menneskenes liv" fortsætter paven.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mit hjerte sørger over ofrene for det afskyelige angreb 7. oktober, og jeg gentager min bøn om hurtigt at få frigivet dem, som stadig holdes som gidsler, siger han med henvisning til Hamas' angreb.

- Jeg beder indtrængende om, at de militære operationer og deres forfærdelige høst af civile ofre ophører, fortsætter han.

Paven opfordrer til en "løsning på den humanitære situation" ved at åbne for, at nødhjælp kan komme frem.

Han har også flere gange tidligere fordømt angrebene på civile og den igangværende konflikt.

Næsten tre måneder efter krigens start mellem Israel og Hamas er den humanitære situation katastrofal ifølge FN. 85 procent af befolkningen er fordrevet.

Hamas angreb Israel 7. oktober. Det kostede omkring 1200 mennesker - størstedelen civile - livet.

Hamas bortførte omkring 250 personer. 129 af dem er ifølge Israel stadig i Gaza.

Israel har gengældt Hamas' angreb med vedvarende bombardementer og en landoffensiv i Gaza, hvor over 20.000 personer - mange af dem kvinder og børn - er blevet dræbt ifølge Gazas Hamas-styrede sundhedsministerium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udover at paven fokuserer på Israel og Gaza, opfordrer han også til, at andre konflikter i Mellemøsten, Afrika og Kaukasus finder en løsning.

Og så bad paven for fred i Ukraine.

- Lad os forny vores åndelige og menneskelige nærhed til dets kriseramte folk, siger han.

Urbi et Orbi-velsignelsen finder sted, efter at paven holdt midnatsmesse søndag.

Her nævnte han ikke specifikt krigen i Gaza, men kredsede dog om temaer om krig og vold.

- I aften er vores hjerter i Betlehem, hvor Fredens Prins endnu en gang afvises af krigens nyttesløse logik, af sammenstød, der selv i dag forhindrer ham i at finde plads i denne verden, sagde paven.

/ritzau/AFP