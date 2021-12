Paven kritiserer migranters forhold: Jeg vil åbne jeres øjne

Pave Frans drog paralleller til nazister og Stalin, da talen faldt på forholdene for migranter i dag.

Pave Frans fordømte fredag på skarpest mulige vis forholdene i migrantlejre under et besøg i Cypern.

Han talte blandt andet om "slaveri" og "tortur", da han holdt messe i hovedstaden Nicosia.

- Det minder os om det seneste århundredes historie - om nazisterne, om Stalin, og så undrer vi os over, at den slags kunne finde sted, sagde paven.

- Det, der skete dengang, sker i dag ved kyster tæt på os, lød det.

Migranters forhold og broderskab har været hovedtemaer i pavens besøg, som begyndte torsdag.

Lørdag tager han videre til Grækenland og vil blandt andet besøge øen Lesbos, som huser mange migranter, og som længe har været et internationalt fokuspunkt.

- Der er steder med tortur. Folk, der bliver solgt. Jeg siger dette, fordi det er mit ansvar at åbne jeres øjne, sagde pave Frans til en forsamling af i alt 250 mennesker, hvoraf de fleste var migranter.

- Vi ser på det, der sker, og det værste er, at vi har vænnet os til det. At vænne sig til den slags er en meget alvorlig sygdom.

I alt 50 migranter, som har siddet fast i Cyperns neutrale zone, vil blive flyttet til Italien efter pavens besøg, oplyser myndighederne.

Når paven lørdag flyver til Grækenland, vil sikkerhedsopbuddet være stort.

Det skyldes blandt andet, at der i nogle miljøer blandt ortodokse er særdeles stor modstand mod overhovedet for den katolske kirke.

Pavens besøg til Athen er det første, siden pave Johannes Paul 2. i 2001 besøgte den græske hovedstad.

Hans besøg var det første siden det store skisma i år 1054 og splittelsen mellem den romerske og den byzantinske kirke.

Pave Frans forsøger med besøget blandt andet at forbedre det historisk set anstrengte forhold til den ortodokse kirke - ud over at sætte fokus på migranter.

/ritzau/AFP