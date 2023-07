Paven kritiseres for valg af chef for undersøgelser af overgreb

Victor Manuel Fernandez skal stå i spidsen for en større undersøgelse af anklager om seksuelle overgreb begået i den katolske kirke.

Men ifølge den amerikanske organisation Bishop Accountability har Fernandez, der selv er katolsk ærkebiskop, tidligere dækket over en kollega, der var anklaget for netop at have begået seksuelle overgreb.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Pave Frans udpegede lørdag Victor Manuel Fernandez til at lede Vatikanets efterforskning af mulige seksuelle overgreb begået af præster i kirken.

Bishop Accountability, der registrerer anklager mod katolske præster om overgreb, kalder valget af Fernandez "problematisk og bekymrende".

Sagen, som har fået Bishop Accountability til at hæve øjenbrynene, drejer sig om den argentinske præst Eduardo Lorenzo. Han blev anklaget for overgreb mod børn i februar 2019.

Lorenzo var præst i ærkestiftet La Plata i Argentina. Fernandez er ærkebiskop i stiftet og var altså Lorenzos overordnede.

Da anklagerne om overgreb kom frem, støttede Fernandez offentligt præsten, skriver dpa. Og Lorenzo fik lov at blive på sin post, selv om der blev fremsat yderligere anklager mod ham senere samme år.

Det skete samtidig med, at han blev efterforsket af politiet.

Præsten blev dog fjernet fra sit embede i oktober 2019, efterhånden som politiets efterforskning skred frem.

I december samme år begik Lorenzo selvmord. Få timer inden selvmordet havde en dommer udstedt en arrestordre på ham.

Direktør for Bishop Accountability Anne Barrett Doyle siger, at den nye leder af Vatikanets undersøgelse af seksuelle overgreb nægtede at tro på ofrene for de overgreb, som Lorenzo blev anklaget for.

- Fernandez skulle have været efterforsket for sin håndtering af denne sag i stedet for at blive forfremmet til en af de øverste stillinger i den internationale kirke, siger Doyle til dpa.

