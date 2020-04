Paven opfordrer til global våbenhvile fra tom Peterskirke

Pavens påskemesse er søndag blevet livestreamet fra en affolket Peterskirke i Vatikanstaten.

Pave Frans holdt søndag sin vel nok vigtigste påskemesse, siden han i 2013 blev valgt som pave Benedikts arvtager.

For stort set lukkede døre holdt den 83-årige pave Frans messen i Peterskirken. Her opfordrede han blandt andet til våbenhvile i alle globale konflikter under den igangværende coronakrise.

- Må Kristus gøre det klart for alle, der har ansvar i konflikter, at de skal have mod til at støtte en øjeblikkelig global våbenhvile i alle verdens hjørner, siger paven i sin livestreamede påskemesse.

Den ikoniske Peterskirke ligger i Vatikanstaten, der er omringet af den italienske hovedstad, Rom.

Netop Italien har været særligt hårdt ramt af det verdensomspændende udbrud af coronavirus. Næsten 20.000 coronasmittede mennesker har mistet livet i landet - det antal er kun overgået af USA.

Paven opfordrer de europæiske lande til "at rejse sig igen ved at udvise solidaritet" i stil med tiden efter Anden Verdenskrig.

