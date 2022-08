Paven sætter sit aftryk på kirken med 20 nye kardinaler

Pave Frans bad nye kardinaler huske de fattige, hjemløse og migranterne samt at elske kirken i stort og småt.

Den katolske kirkes overhoved, pave Frans, har lørdag udnævnt 20 nye kardinaler.

En efter en gav paven de gejstlige deres hatte på, mens han mindede dem om, at kardinaler elsker den katolske kirke i både store og små spørgsmål.

- En kardinal elsker kirken, altid med den samme spirituelle ild hvad enten det gælder store spørgsmål eller hverdagsproblemer, om det er med denne verdens magtfulde eller med de almindelige mennesker, der er store i Guds øjne, sagde paven.

Frans bad dem også om at huske at tage sig af "fattige familier, migranter og hjemløse mennesker".

I hierarkiet i kirken rangerer kardinaler lige under paven.

Udnævnelsen af kardinaler ses som en af de vigtigste magtbeføjelser for en pave.

For dermed kan paven kan sætte sit aftryk på fremtiden for verdens 1,2 milliarder katolikker, længe efter at paven er død.

Kardinalerne har stor indflydelse i den katolske kirke. Blandt andet er det kardinaler, der samles, når paven er død, for så at vælge en ny pave.

Det gælder dog kun kardinaler under 80 år. 16 af de 20 nye kardinaler er under 80 år.

I alt er der 226 kardinaler i den katolske kirke. Af dem har 132 stemmeret, når der en dag skal vælges en ny pave efter den 85-årige pave Frans.

Det er ottende gang, at pave Frans udnævner en gruppe nye kardinaler. De kardinaler, han har udnævnt, udgør nu et flertal.

De øvrige kardinaler er udpeget af Frans' to umiddelbare forgængere, pave Benedikt XVI og pave Johannes Paul II.

Frans har været den katolske kirkes overhoved siden 2013.

/ritzau/Reuters